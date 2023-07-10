الخارجية الإيرانية: نتابع ملف حقل "الدرة" للغاز مع المسؤولين الكويتيين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري مباحثات مع الكويت بخصوص حقل الدرة للغاز.

ورد كنعاني على سؤال -خلال مؤتمر صحفي- بشأن رفض السعودية والكويت مشاركة طهران لهما في الانتفاع بالحقل، قائلا "نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتقول إيران إن لها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".

وكان وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، جدد تأكيده، مساء الأحد، على أن حقل الدرة للغاز، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وأن من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي الأسبوع الماضي، أكدت السعودية أنها و"الكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة" للغاز، مجددة دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية القول إن السعودية تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران.

ومن المتوقع أن يوفر حقل الدرة للغاز، ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين.