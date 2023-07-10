استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 6 في الضفة والقدس المحتلة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين وسط الضفة الغربية، حيث استُهدف بدعوى محاولة زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة، فيما اعتقل 6 شبان على الأقل بمناطق في الضفة والقدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل شخصا فلسطينيا، دون مزيد من المعلومات بشأن هويته.

وأضافت أن الفلسطيني "حاول زرع عبوة ناسفة قرب (مستوطنة) نفيه تسوف" قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

أما هيئة البث الإسرائيلية، فقالت إن الفلسطيني ألقى عبوة ناسفة وأطلق عدة رصاصات على الجنود الذين كانوا في المكان، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله وسط الضفة.

وقالت الوزارة في بين مقتضب إن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل، أبلغتها "باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح (33 عاما) قرب قرية دير نظام غرب رام الله".

ولم توضح الوزارة ظروف وملابسات استشهاد الشاب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو لشاب ملقى على الأرض بجوار سيارة مدنية، وقالت إنه مصاب بالرصاص.

واستشهد أكثر من 190 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم في الضفة الغربية، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق مواز، اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم 6 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللتها مواجهات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مخيم العروب شمال الخليل، وشابا من بلدة كفر مالك شرق رام الله، إضافة إلى شابين من مدينة القدس المحتلة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن قواته صادرت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، وتم نقل المعتقلين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم.