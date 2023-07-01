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مصرع 3 فلسطينيين بينهم وزير في حادث سير

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-PRISONERS Qadri Abu Bakr, head of the Palestinian Authority's Prisoners Commission, attends the visit of Palestinian prisoner Fuad Shubaki (not pictured) to the tomb of late Palestinian leader Yasser Arafat in the West Bank city of Ramallah on March 13, 2023. - The oldest Palestinian prisoner in an Israeli jail was released after serving a 17-year sentence for arms smuggling, an advocacy group and his son said. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) gettyimages-1248228811
الوزير قدري أبو بكر أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما (غيتي)
1/7/2023-|آخر تحديث: 1/7/202307:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الفلسطينية مصرع 3 مواطنين بينهم وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر في حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينيتين شمال شرقي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأضافت الشرطة في بيانها أن 3 مواطنين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هذا الحادث.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن من بين الوفيات الثلاث أيضا أسيرا محررا وزوجته اللذين كانا في المركبة الأخرى.

وكان الوزير أبو بكر البالغ من العمر 70 عاما عائدا إلى بيته في سلفيت (في الضفة الغربية) بعد أن شارك في فعالية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع العشرات من أبناء الأسرى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.

ونعى نادي الأسير قدري أبو بكر، قائلا "إننا نودع اليوم مناضلا وقامة وطنية، أمضى حياته مدافعا عن قضايا شعبه، وحقوقه، وعلى رأسها قضية الأسرى حتى آخر لحظة في حياته".

وأضاف النادي "لقد عايش اللواء أبو بكر محطات هامة في الثورة الفلسطينية، داخل السجون وخارجها، والتحق بحركة التحرير الوطني (فتح) في مرحلة مبكرة من عمره، وذلك منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وواجه الأسر، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عاما، خلالها شارك في العديد من معارك الحركة الأسيرة، كما وواجه الإبعاد لاحقا، وتمكّن من خلال تجربته في الأسر من إنتاج العديد من الإصدارات التي تتعلق بتجربة الأسرى في سجون الاحتلال".

وإثر الحادث أعلن النادي أنه "بحضور السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح ستقام غدا الساعة 11 صباحا مراسم وداع رسمية وشعبية للوزير أبو بكر في مقر الرئاسة وثم ينقل الجثمان لمواراته الثرى في مسقط رأسه في بلدة بديا قضاء سلفيت".

صورة تداولها ناشطون للحادث الذي أودى بحاية أبو بكر وفلسطينيين آخرين (مواقع التواصل)
صورة تداولها ناشطون للحادث الذي أودى بحياة أبو بكر وفلسطينيين آخرين (مواقع التواصل)

نبذة عن اللواء أبو بكر

  • من مواليد قرية بديا قضاء محافظة سلفيت عام 1953.
  • من كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وانضم إليها عام 1968.
  • قضى 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله خلال مشاركته في مهمة نقل سلاح إلى الضفة الغربية وتم نفيه إلى العراق.
  • شغل منصب مدير مكتب الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" في العاصمة العراقية بغداد مدة 10 سنوات من عام 1986 إلى 1996، حيث عاد إلى الضفة الغربية مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاق أوسلو.
  • اللواء أبو بكر حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية، وترأس العديد من المناصب، وتم اختياره عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح.
  • تسلم منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عام 2018 ومُنح عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وتم منحه رتبة وزير عام 2019.
المصدر : الجزيرة