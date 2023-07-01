مدير "سي آي إيه": التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه
1/7/2023-|آخر تحديث: 1/7/202306:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه
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المصدر : وكالات