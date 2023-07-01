مدير "سي آي إيه": التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: مدير فاغنر يفغيني بريغوجين مثّل تحديا للدولة الروسية

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: الاقتصاد الروسي تضرر بشدة ولسنوات قادمة

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: حرب بوتين على أوكرانيا هي بالفعل فشل إستراتيجي بالنسبة لروسيا

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: حرب بوتين على أوكرانيا كشفت بوضوح ضعف روسيا عسكريا

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: تداعيات أقوال وأفعال رئيس فاغنر ستظهر تباعا ولفترة قادمة