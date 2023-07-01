عاجل | واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه التقى في زيارته لأوكرانيا زيلينسكي وكبار مسؤولي الاستخبارات

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفوا لمدير السي آي إيه خطة استعادة أراضي بلادهم

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفو لويليام بيرنز عن خطة التفاوض مع موسكو نهاية العام