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عاجل | واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو

1/7/2023-|آخر تحديث: 1/7/202303:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه التقى في زيارته لأوكرانيا زيلينسكي وكبار مسؤولي الاستخبارات

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفوا لمدير السي آي إيه خطة استعادة أراضي بلادهم

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفو لويليام بيرنز عن خطة التفاوض مع موسكو نهاية العام

المصدر : الجزيرة