عاجل | واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو
1/7/2023-|آخر تحديث: 1/7/202303:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه ويليام بيرنز قام بزيارة سرية إلى أوكرانيا في شهر يونيو
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: مدير السي آي إيه التقى في زيارته لأوكرانيا زيلينسكي وكبار مسؤولي الاستخبارات
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفوا لمدير السي آي إيه خطة استعادة أراضي بلادهم
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: المسؤولون الأوكرانيون كشفو لويليام بيرنز عن خطة التفاوض مع موسكو نهاية العام
المصدر : الجزيرة