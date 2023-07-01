شاهد.. ما نظرة عموم الفرنسيين للضواحي وسكانها؟

يتواصل اشتعال الأوضاع في فرنسا -لليوم الرابع على التوالي- على خفية مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية (17 عاما) على يد الشرطة الفرنسية في منطقة نانتير بضواحي العاصمة باريس.

وقد أعلنت الشرطة اعتقال 1300 شخص وإصابة 79 شرطيا إضافة إلى إضرام النيران في 1350 سيارة، وتعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، خلال الليلة الرابعة من الاحتجاجات.

وشهد شارع الشانزيليزيه وسط باريس انتشارا أمنيا كثيفا تحسبا لأي أعمال عنف ونهب قد تستهدف المحلات التجارية، كما أعلنت السلطات فرض حظر للتجوال الليلي في نحو 20 مدينة بضواحي العاصمة.

التقرير المرفق يلقي الضوء على النظرة السلبية التي يكنها عموم الفرنسيين للضواحي والأحياء الشعبية وسكانها.