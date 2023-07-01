روسيا تنتقد طلب بولندا نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها

انتقد ديمتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم السبت طلب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي نشر أسلحة نووية أميركية على الأراضي البولندية، علما بأن بيلاروسيا -وهي جارة بولندا الشرقية- أعلنت الثلاثاء الماضي وصول جزء كبير من الأسلحة النووية الروسية التكتيكية إلى بلاده.

وأضاف مدفيديف على صفحته في تليغرام أن طلب بولندا المشاركة في برنامج حلف شمال الأطلسي (ناتو) للاستخدام المشترك للأسلحة النووية يعني أن هذه الأسلحة قد تستخدم لاحقا.

وكان رئيس وزراء بولندا صرح في ختام قمة المجلس الأوروبي أمس الجمعة أن بلاده طلبت من الناتو نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها، وذلك "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا".

وكان بوتين في أعلن في مارس/آذار الماضي أن الأسلحة النووية الروسية ستتمركز في بيلاروسيا، وتحديدا صواريخ "إسكندر" (Iskander)، التي يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية.





تصريح لوكاشينكو

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قبل أيام وصول جزء كبير من الأسلحة النووية من روسيا إلى بلاده، مضيفا أن "العسكريين الروس سيقومون بصيانة هذه الأسلحة، لأن عسكريينا ليس لديهم خبرة في هذا المجال".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لن يقوموا بحراسة الأسلحة النووية في بلاده.

وفي سياق متصل، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا هو "رد على تصعيد التهديدات لأمن روسيا جراء إشعال الغرب للأزمة الأوكرانية وإعلانه عن عزمه إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا".

وشدد ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" للأنباء الروسية على أن الخطوات التي اتخذتها بلاده بمعية بيلاروسيا بشأن نشر الأسلحة النووية "تحمل طابعا اضطراريا ولا تخرج عن نطاق التزامات موسكو الدولية".