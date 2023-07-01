تلغراف: لندن تعتزم إبرام اتفاق مع روما لوقف تدفق المهاجرين

ذكرت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم لدول شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة، أمس الجمعة، إن سوناك أرسل سايمون كيس سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية إلى إيطاليا منتصف يونيو/حزيران الماضي لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

ونقلت "تلغراف" عن مصدر حكومي بريطاني قوله "إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير النظامية، فعلينا التعامل مع القضية من المصدر، وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة".

ووقّعت بريطانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم في أبريل/نيسان الماضي للتصدي للهجرة غير النظامية في إطار "شراكة الهجرة الإستراتيجية".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نتعاون عن كثب مع إيطاليا وشركاء أوروبيين آخرين لوقف الهجرة غير النظامية، والتصدي لعصابات تهريب البشر التي تعمل عبر الحدود… إن هذا تحد مشترك".

حجم التدفق

ووفقا للأرقام الحكومية، سجلت بريطانيا رقما قياسيا بلغ 45 ألف شخص أتوا إلى أراضيها في قوارب صغيرة عبر بحر المانش في 2022، معظمهم من فرنسا. وقالت لندن إن أكثر من 11 ألفا دخلوا أراضيها منذ بداية 2023.

ويركز سوناك -المنتمي لحزب المحافظين الحاكم- على إيقاف وصول القوارب، وجعل هذه القضية إحدى أولوياته الخمس خلال رئاسته للوزراء، لكنه يتعرض لانتقادات من بعض أعضاء حزبه ومن عموم البريطانيين لعدم تحركه بالسرعة الكافية لوقف الهجرة غير النظامية.

ويأتي هذا الحديث عن سعي بريطانيا لإبرام اتفاق مع إيطاليا، في وقت اختلفت فيه الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على سياسات الهجرة واللجوء، وذلك بعدما ظلت بولندا والمجر تعترضان على الخطط الرامية لتوزيع مهاجرين في التكتل بدرجة أكثر عدالة، عقب قمة استمرت يومين (الخميس والجمعة) في العاصمة البلجيكية بروكسل.