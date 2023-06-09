هذه العقوبات المنصوص عليها في لائحة اتهامه.. هل يحاكم ترامب بالسجن 80 عاما؟

أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية.

وفي ما يلي العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق ترامب وإجراءات محاكمته المتوقعة:

التهمة: الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني.

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

التهمة: المؤامرة لعرقلة العدالة والاحتفاظ بوثائق أو سجلات حكومية أميركية.

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 20 سنة.

التهمة: حجب المستندات أو السجلات.

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 20 سنة.

التهمة: إخفاء مستند أو سجل بشكل غير آمن.

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 20 سنة.

التهمة: التخطيط لإخفاء المستندات

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 5 سنوات.

التهمة: الإدلاء بأقوال كاذبة.

العقوبة: السجن لمدة أقصاها 5 سنوات.

إجراءات المحاكمة المتوقعة

وفي ما يتعلق بإجراءات محاكمته، فمن المتوقع الآن بعد صدور لائحة الاتهام ضد ترامب أن يجتمع جهاز الخدمة السرية الأميركية اليوم الجمعة مع موظفي الرئيس السابق وضباط الخدمة السرية المكلفين به.

وقبل جلسة الاستماع المقررة الثلاثاء المقبل سيجري جهاز الخدمة السرية تقييما لأي تهديدات محتملة على المحكمة الفدرالية في ميامي والمناطق المحيطة بها، وسيضع مع ضباط المحكمة خطة أمنية.

ومن غير المحتمل -بحسب خبراء قانونيين- أن تُقيَّد يدا ترامب أو تلتقط له صور، لكن ستؤخذ بصماته.

وبعد الانتهاء من أوراق اعتقاله سيُعتبر قيد الاعتقال والاحتجاز، وبعد معالجة الأوراق تبدأ محاكمته بالاستماع إلى التهم الموجهة إليه.