مقتل جندي وإصابة 4 من قوات حفظ السلام بشمال مالي

قُتل جندي من قوة حفظ السلام في مالي وأصيب أربعة بجروح خطيرة في هجوم شمال البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

وكتبت مينوسما في تغريدة على تويتر أن دورية "تعرضت لهجوم معقد" قرب بلدة بير، حيث انفجرت "عبوة ناسفة قبل تعرضها لإطلاق نار مباشر".

وأضافت أن "المعلومات الأولية" تشير إلى مقتل جندي وأربع إصابات خطيرة. ولم تعلن جنسية الجنود حتى الآن.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة بير في منطقة تمبكتو التي أصبحت معقلا للمسلحين الإسلاميين على مدى العقد الماضي.

ويشن المسلحون هجمات في شمال مالي منذ 2012، وتقول الأمم المتحدة إن الأعمال القتالية تسببت في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 6 ملايين.

وقُتل 303 على الأقل من أفراد بعثة حفظ السلام في مالي منذ بدء مهامها في البلاد عام 2013، مما يجعلها في صدارة مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم من حيث عدد القتلى في صفوفها.