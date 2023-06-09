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مقتل جندي وإصابة 4 من قوات حفظ السلام بشمال مالي

In this July 28, 2013 photo, United Nations peacekeepers stand guard at a polling station, during presidential elections in Kidal, Mali. A bomb explosion killed several members of the U.N. peacekeeping mission in Mali in the troubled northern city of Kidal, a spokesman for the mission said Saturday, Dec. 14, 2013. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
قوات حفظ السلام في مالي فقدت 303 من أفرادها منذ بدء مهامها عام 2013 (أسوشيتد برس)
9/6/2023

قُتل جندي من قوة حفظ السلام في مالي وأصيب أربعة بجروح خطيرة في هجوم شمال البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

وكتبت مينوسما في تغريدة على تويتر أن دورية "تعرضت لهجوم معقد" قرب بلدة بير، حيث انفجرت "عبوة ناسفة قبل تعرضها لإطلاق نار مباشر".

وأضافت أن "المعلومات الأولية" تشير إلى مقتل جندي وأربع إصابات خطيرة. ولم تعلن جنسية الجنود حتى الآن.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة بير في منطقة تمبكتو التي أصبحت معقلا للمسلحين الإسلاميين على مدى العقد الماضي.

ويشن المسلحون هجمات في شمال مالي منذ 2012، وتقول الأمم المتحدة إن الأعمال القتالية تسببت في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 6 ملايين.

وقُتل 303 على الأقل من أفراد بعثة حفظ السلام في مالي منذ بدء مهامها في البلاد عام 2013، مما يجعلها في صدارة مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم من حيث عدد القتلى في صفوفها.

المصدر : وكالات