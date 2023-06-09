كييف تعلن إسقاط 4 صواريخ كروز والبنتاغون يستعد لتزويدها بمساعدات عسكرية بملياري دولار

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت ضربة جوية جديدة على أوكرانيا خلال الليل بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، في حين وردت أنباء عن مساعدات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة لكييف بقيمة ملياري دولار.

وقال الجيش الأوكراني صباح اليوم الجمعة إنه أسقط 4 صواريخ كروز (مجنحة) من أصل 6 صواريخ أطلقتها روسيا، كما أسقط 10 طائرات مسيرة هجومية من أصل 16 خلال الهجوم، الذي قال سلاح الجو الأوكراني إنه استمر نحو 6 ساعات خلال الليل.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون، وأشارت إلى أن الحطام المتساقط تسبب في تدمير 4 بنايات.

ونشرت الوزارة صورا على تليغرام لفرق إطفاء تتعامل مع نيران مشتعلة في أحد المباني السكنية على ما يبدو.

قتيل في دونيتسك

كما أعلنت السلطات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد سقوط قتيل و7 مصابين جراء قصف روسي على مدن عدة في المقاطعة.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف شمالي شرقي البلاد تضرر منشأة طبية ومبان سكنية جراء قصف وهجوم بالطائرات المسيرة الليلة الماضية.

في المقابل، أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا بسقوط 3 جرحى في قصف أوكراني استهدف مدينة غورلوفكا في مقاطعة دونيتسك.

يشار إلى أن غورلوفكا تتعرض لقصف يومي بعشرات القذائف والصواريخ، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يصل مدينة باخموت الإستراتيجية بمدينة دونيتسك عاصمة المقاطعة.





كارثة سد كاخوفكا

في غضون ذلك، تواصل السلطات الأوكرانية التعامل مع تداعيات تدمير سد نوفا كاخوفكا جنوبي البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون إن مستوى المياه التي فاضت بعد تدمير السد انخفض إلى نحو 5.35 أمتار.

وذكرت الإدارة العسكرية أن المياه غمرت حتى الآن 3624 منزلا، وأن السلطات أجلت 2352 شخصا من المناطق المتضررة.

من ناحية أخرى، نقلت شبكة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تستعد لتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار.

وأوضحت المصادر أن هذه الحزمة ستتضمن معدات لدعم الدفاع الجوي الأوكراني.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في واشنطن، وأكدا خلالها ضرورة ردع روسيا في أوكرانيا وتعزيز الدعم لكييف.