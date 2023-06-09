قوات الاحتلال تقتحم جنين والمقاومة تعلن إسقاط طائرة مسيرة في المخيم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، في حين أعلنت "كتيبة جنين" (مجموعة مسلحة تتبع المقاومة الفلسطينية) إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي منع الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحق خرابا بأحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية في المدينة.

من جهتها، بثت "كتيبة جنين" -عبر حسابها في تليغرام- مقطعا مصورا للطائرة المسيرة، وقالت إن "مهندسي الكتيبة يعملون على استخراج المعلومات من داخلها".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت -فجر أمس الخميس- 25 فلسطينيا، بينهم 16 من بلدة بيتا قرب نابلس، في وقت فجّر فيه الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أسير فلسطيني قرب رام الله بالضفة الغربية.

ووفق تقرير للأمم المتحدة، فإن إسرائيل قتلت -منذ مطلع العام الجاري حتى 15 مايو/أيار الماضي- 112 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتشهد الضفة الغربية حالة توتر متصاعدة، في ظل استمرار توسع الاستيطان، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومداهمة الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.