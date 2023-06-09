قبيل قمة للناتو.. روسيا تبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا الشهر المقبل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الجمعة- أن بلاده ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية خاصة على الأراضي البيلاروسية في يوليو/تموز المقبل، بعد اكتمال جاهزية المرافق المخصصة لها.

وأوضح بوتين خلال لقائه في منتجع سوتشي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن عملية إعداد المنشآت ذات الصلة لنشر هذه الأسلحة في مراحلها النهائية.

وقال إنه سيتم الانتهاء من إعداد المنشآت في 7 و8 يوليو/تموز، "وسنبدأ فورا الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة النووية على أراضي بيلاروسيا". ونقل بيان للكرملين عن بوتين قوله إن "كل شيء يمضي حسب الخطة، وكل شيء مستقر".

ومن المقرر أن يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو/تموز في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا، والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

واتفق الرئيسان -في وقت سابق- على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي بيلاروسيا الحليفة المقربة لموسكو، على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية.





تسلسل زمني

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس/آذار أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، مما أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

كما أعلن بوتين أنه تم تجهيز 10 طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي بداية أبريل/نيسان، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية".

ونهاية مايو/أيار، أكد لوكاشينكو أن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا بدأ فعلا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه "يمكن لهذه الأسلحة التكتيكية أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية الإستراتيجية".