عقب محادثات الرياض.. بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية، وذلك إثر محادثات أجراها في السعودية شدّدت خلالها الرياض على ربط التطبيع بالسلام مع الفلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن بلينكن أجرى -في ختام الزيارة للسعودية- محادثات هاتفية مع نتنياهو لبحث "تعميق اندماج إسرائيل" في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع بلدان المنطقة.

وقال ميلر إن بلينكن "بحث ضرورة الوفاء بالتعهدات التي قطعت في اجتماعات إقليمية عُقدت في العقبة وشرم الشيخ لتجنب تدابير تقوّض آفاق حل (قيام) دولتين"، في إشارة إلى محادثات أُجريت في وقت سابق من العام الجاري في الأردن ومصر جمعت مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين.

وفي محادثات الرياض، قال بلينكن إن واشنطن تعمل على تكامل إسرائيل في الشرق الأوسط، وتعميق الاتفاقات الموجودة أصلا وتوسيعها.

غير أن وزير الخارجية السعودي علّق بالقول إنه من "دون وجود سلام مع الفلسطينيين فإن أي تطبيع مع إسرائيل ستكون فائدته محدودة".

يُذكر أنه في الولاية السابقة لنتنياهو، طبعت إسرائيل علاقاتها مع الإمارات والمغرب والبحرين في ما عُرف حينها بـ"اتفاقات أبراهام".

وعاد نتنياهو إلى السلطة على رأس حكومة هي الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، كما أنها تضم وزراء مناهضين لقيام دولة فلسطينية.