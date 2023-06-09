عاجل | الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: إدارة بايدن الفاسدة أخبرت محامي بتوجيه قائمة اتهام ضدي
عاجل | الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: إدارة بايدن الفاسدة أخبرت محامي بتوجيه قائمة اتهام ضدي
ترامب: تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي الثلاثاء المقبل
وسائل إعلام أميركية عن مصادر: وزارة العدل وجهت تهما لترامب في قضية تتعلق بحيازة الوثائق السرية
ترامب: لم أتصور أبدا أنه من الممكن أن يحدث مثل هذا الشيء لرئيس سابق للولايات المتحدة
سي إن إن عن مصادر مطلعة: توجيه 7 تهم للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية في إقامته بمارالاغو
ترامب في مقطع مصور: تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس آخر
ترامب: بلادنا في طريقها للجحيم وإدارة بايدن تسلح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولا يمكننا السماح بذلك
ترامب: يتم استهدافي لأنني أتقدم في استطلاعات الرأي على بايدن والمرشحين الجمهوريين
ترامب: أنا رجل بريء وسنثبت ذلك من جديد وما يحدث لي غير عادل
ترامب: لم أفعل أي شيء خاطئ وسوف نحارب كما فعلنا على مدى 7 سنوات
سي إن إن عن مصدر مطلع: وزارة العدل تنقل موارد إضافية إلى ميامي قبل المثول المتوقع لترامب أمام المحكمة الأسبوع المقبل