عاجل | الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: إدارة بايدن الفاسدة أخبرت محامي بتوجيه قائمة اتهام ضدي

ترامب: تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي الثلاثاء المقبل

وسائل إعلام أميركية عن مصادر: وزارة العدل وجهت تهما لترامب في قضية تتعلق بحيازة الوثائق السرية

ترامب: لم أتصور أبدا أنه من الممكن أن يحدث مثل هذا الشيء لرئيس سابق للولايات المتحدة

سي إن إن عن مصادر مطلعة: توجيه 7 تهم للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية في إقامته بمارالاغو

ترامب في مقطع مصور: تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس آخر

ترامب: بلادنا في طريقها للجحيم وإدارة بايدن تسلح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولا يمكننا السماح بذلك

ترامب: يتم استهدافي لأنني أتقدم في استطلاعات الرأي على بايدن والمرشحين الجمهوريين

ترامب: أنا رجل بريء وسنثبت ذلك من جديد وما يحدث لي غير عادل

ترامب: لم أفعل أي شيء خاطئ وسوف نحارب كما فعلنا على مدى 7 سنوات

سي إن إن عن مصدر مطلع: وزارة العدل تنقل موارد إضافية إلى ميامي قبل المثول المتوقع لترامب أمام المحكمة الأسبوع المقبل