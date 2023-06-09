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تظاهرة حاشدة لفلسطينيي الداخل احتجاجا على موجة العنف والجريمة

People protest following shooting attacks in Nazareth, northern Israel, June 9, 2023. REUTERS/Ammar Awad REFILE - QUALITY REPEAT
المئات شاركوا في الاحتجاجات ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية (رويترز)
9/6/2023-|آخر تحديث: 9/6/202311:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تظاهر أكثر من ألف شخص، الجمعة، قرب الناصرة في الداخل الفلسطيني احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية وذلك بعد يوم من مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمحطة لغسل السيارات.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القتلى الخمسة هم من يافة الناصرة وقضوا بالرصاص أمس الخميس في البلدة الواقعة إلى الغرب من مدينة الناصرة، في خضم أسوأ موجة إجرام منذ سنوات.

وسار المتظاهرون في يافة الناصرة الجمعة حاملين أعلاما سوداء وأخرى بيضاء ملطخة باللون الأحمر، ولافتات كتب عليها "من حقنا أن نعيش بأمان" و"خلص".

وأعلن المجلس المحلي الحداد والإضراب العام 3 أيام، بينما تم تشييع اثنين من القتلى الجمعة في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في البلدة.

وبعد إطلاق النار الذي وقع الخميس، ارتفع عدد القتلى من فلسطينيي الداخل في موجة العنف إلى نحو 100 قتيل.

A demonstrator raises a placard as he takes part in a protest against the killing of five Arab Israelis in the village of Yafia, west of Nazareth, on June 9, 2023. - The five men were shot dead at a car wash in the country's north on June 8, police said, amid the worst crime wave in years to hit the minority. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
متظاهر يرفع لافتة أثناء مشاركته في احتجاج على مقتل خمسة من عرب إسرائيل في قرية يافة، غرب الناصرة (الفرنسية)

اعتقالات

وأعلنت الشرطة بعد إطلاق النار أنها "اعتقلت 11 شخصا"، مشيرة إلى أن "شخصا أو أكثر" فتح النار على مجموعة من الرجال عند مغسلة سيارات، بينما رجّح مسؤول آخر في الشرطة أن يكون ما جرى جزءا من حرب عصابات.

من جهته، وصف رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة ماهر خليلية إطلاق النار بأنه "مجزرة"، محملا الشرطة المسؤولية بسبب تقاعسها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقول خبراء إن عصابات عربية جمعت كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية على مدى العقدين الماضيين وهي متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة والبشر والدعارة والابتزاز وغسل الأموال.

ويشتكي فلسطينيو الداخل منذ فترة طويلة من التمييز وتقاعس الشرطة عن معالجة العنف والجريمة في مجتمعهم، علما بأنهم يشكلون نحو 20% من السكان وهم أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم التي قامت عليها دولة إسرائيل إثر نكبة 1948.

المصدر : الفرنسية