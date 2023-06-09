شاهد.. بعد تفجير سدّ كاخوفكا.. هل تتأثر حياة الملايين حول العالم؟

يبدو أن تأثيرات تفجير سدّ كاخوفكا الأوكراني لا تقتصر على غمر أراض وغرق قرى وبلدات بأكملها، بعد أن تجاوز متوسط ارتفاع المياه 5.5 أمتار، حيث تلوح أخطار تلوث وألغام جرفتها مياه الفيضانات، فضلا عن تأثيرات قد تمتد بعيدا عن المنطقة.

فقد حذر برنامج الأغذية العالمي من امتداد تأثيرات هذه الحادثة إلى مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، بسبب ما تؤمّنه محاصيل هذه المنطقة من مواد غذائية أساسية، خصوصا أن ذلك يأتي في ظل وصول أسعار السوق العالمية للسلع الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام.

التفاصيل في التقرير المرفق.