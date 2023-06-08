تحطم مروحية تونسية وانتشال جثتين من طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس انتشال جثتين اثر سقوط مروحية تقل أربعة عسكريين قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المروحية سقطت في عرض البحر، و"تقوم حاليا وحدات الغوص المختصّة التابعة لجيش البحر بعملية إنتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام".

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وصباح الخميس، أعلنت الوزارة عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" بمحافظة بنزرت (شمال) مساء الأربعاء.

وأكدت الوزارة تعبئة "كل الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد".

يذكر أنه تكررت حوادث سقوط مماثلة لمروحيات عسكرية في السابق خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية في تونس.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك. وفتحت الوزارة اثر ذلك تحقيقا تقنيا للوقوف على أسباب سقوط المروحية.