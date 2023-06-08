في اتصال هاتفي.. بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية واستقرار سوق الطاقة العالمي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وموضوع استقرار سوق الطاقة العالمي. ويأتي الاتصال الهاتفي بعد لقاء في وقت سابق أمس الأربعاء بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وبن سلمان في جدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن بوتين وولي العهد بحثا -خلال الاتصال الهاتفي- العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

من جهته قال الكرملين إن الرئيس وولي العهد السعودي ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، حيث ثمن الطرفان بشكل عال مستوى التعاون في إطار منظمة "أوبك بلس" للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.

وقد أكد بوتين وبن سلمان -حسب الكرملين- أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها بالاجتماع الوزاري في الرياض، كما ناقشا زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد لقاء سابق بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركي في جدة، بحثا خلاله أوجه التعاون في مختلف المجالات إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "واس".

وجاء لقاء بن سلمان-بلينكن قبيل مغادرة الأخير العاصمة السعودية بعد مشاركته أمس باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.