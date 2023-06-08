فقدان الاتصال بمروحية عسكرية على متنها 4 أفراد قرب سواحل بنزرت شمالي تونس
8/6/2023
أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل 4 عسكريين قرب سواحل ولاية بنزرت (شمالي البلاد).
وقالت الوزارة -في بيان- "تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (التابعة لولاية بنزرت) مساء أمس الأربعاء".
ولتحديد موقع المروحية ووضع طاقمها المكون من 4 أفراد، خُصصت وسائل بحث برية وبحرية وجوية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حسب البيان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش التونسي أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس (جنوبي البلاد)، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع آنذاك.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية