فقدان الاتصال بمروحية عسكرية على متنها 4 أفراد قرب سواحل بنزرت شمالي تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل 4 عسكريين قرب سواحل ولاية بنزرت (شمالي البلاد).

وقالت الوزارة -في بيان- "تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (التابعة لولاية بنزرت) مساء أمس الأربعاء".

ولتحديد موقع المروحية ووضع طاقمها المكون من 4 أفراد، خُصصت وسائل بحث برية وبحرية وجوية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حسب البيان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش التونسي أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس (جنوبي البلاد)، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع آنذاك.