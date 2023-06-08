إصابة 6 فلسطينيين باقتحام الاحتلال رام الله ومحاصرة منزل الأسير إسلام الفروخ استعدادا لهدمه

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة رام الله ومحاصرة منزل الأسير إسلام الفروخ استعدادا لهدمه.

وكانت آليات عسكرية قد خرجت من معسكر عوفر التابع لقوات الاحتلال غربي المدينة وجابت أحياء عدة في المدينة.

وتتهم قوات الاحتلال الفروخ بالتخطيط وتنفيذ عملتي تفجير متزامنتين في محطتي حافلات في مدينة القدس أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

على صعيد آخر، عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن القلق الشديد من اعتزام الحكومة الإسرائيلية مناقشة خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال دوجاريك ردا على سؤال لمراسل الجزيرة إن موقف الأمم المتحدة ثابت وإن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.