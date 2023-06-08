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هجوم بسكين يصيب أطفالا في مدينة أنسي الفرنسية

FILE – Gendarmes and investigators stand at the camp site where a slain British family were holidaying in Saint Jorioz, near Annecy, on Sept. 6, 2012. A French prosecutor says a suspect in the 2012 slayings of a British-Iraqi family vacationing in the French Alps and a cyclist has been detained. Saad al-Hilli, his wife Ikbal and his mother-in-law Souhaila al-Allaf, were shot dead on a remote mountain road near Annecy in eastern France. A French cyclist Sylvain Mollier was also killed. Al-Hilli’s two young daughters survived the attack. A prosecutor said Wednesday that the suspect was detained in the Chambery region. She didn’t give further details on the case because the investigation is ongoing. (AP Photo/Lionel Cironneau, File)
حادثة الطعن وقعت ببلدة أنسي في جبال الألب الفرنسية (أسوشيتد برس- أرشيف)
8/6/2023-|آخر تحديث: 8/6/202301:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر تويتر اليوم الخميس، إن عدة أطفال أصيبوا في هجوم بسكين ببلدة أنسي الواقعة جنوبي شرق فرنسا في جبال الألب.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن منفذ الهجوم أصاب 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال بجروح، في حين نقلت وكالة رويترز عن الشرطة الفرنسية أن طفلين وبالغا حالاتهم حرجة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة أن منفذ الهجوم طالب لجوء سوري، كما قال المصدر إنه لا تعرف له سوابق.

وقال مسؤول في الشرطة الفرنسية لرويترز إن الرجل، الذي هاجم مجموعة من الأطفال في متنزه ببلدة أنسي، مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في البلاد.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا في حالة صدمة بعد الهجوم بسكين على أطفال في مدينة أنسي.

وستزور رئيسة الوزراء ووزير الداخلية مدينة أنسي، بينما بينما وقف النواب الذين كانوا مجتمعين في الجمعية الوطنية دقيقة صمت تضامنا مع الضحايا.

المصدر : وكالات