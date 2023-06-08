رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تطرقنا إلى أهمية الارتقاء بالتعاون بين بلدنا وفرنسا في مجالات عدة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثنا طرق تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار وتقوية الشراكة الاقتصادية

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: شراكتنا الاقتصادية مع فرنسا رافد مهم لاقتصاد البلدين

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: اتفقت ونظيرتي الفرنسية على توحيد الجهود لدعم استقرار منطقتنا

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية

وزيرة الخارجية الفرنسية: قطر شريك استراتيجي لفرنسا منذ فترة طويلة واليوم بدأنا مرحلة جديدة لتطوير هذه الشراكة

وزيرة الخارجية الفرنسية: نريد أن نطور مع قطر أساليب إدارة الأزمات

وزيرة الخارجية الفرنسية: تعاونا مع قطر في أزمات عدة من بينها أفغانستان

وزيرة الخارجية الفرنسية: لدينا طموح مشترك مع قطر لتطوير شراكتنا

وزيرة الخارجية الفرنسية: نؤيد حل الدولتين ونحيي دور قطر في المساعدة بوقف الاشتباكات الأخيرة في قطاع غزة

وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حل للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية

وزيرة الخارجية الفرنسية: الحرب في أوكرانيا مشكلة أممية لا أوروبية فحسب ولا يمكن أن نترك العدوان يستمر

وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على المساعدة في عقد دورة ثالثة من مؤتمر بغداد ونعتبره منصة لحوار ضروري ومفيد

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نعمل مع فرنسا على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتشاد مثال على ذلك

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا

وزيرة الخارجية الفرنسية: نشجع الحوار وندعمه ونؤكد على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا نفهم جيدا قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية دون التزامات مقابلة من دمشق