رئيس الوزراء القطري يلتقي بلينكن في السعودية

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالسعودية.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وآفاق تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الراهنة الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.