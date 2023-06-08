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رئيس الوزراء القطري يلتقي بلينكن في السعودية

U.S. Secretary Anthony Blinken in Saudi Arabia
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الأميركي بلينكن خلال لقائهما بالرياض (الأناضول)
8/6/2023

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالسعودية.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وآفاق تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الراهنة الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة