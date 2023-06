حرائق الغابات تجتاح كندا ورئيس الوزراء يرجع السبب لتغير المناخ

استمرت حرائق الغابات اليوم الخميس في أنحاء كندا، التي تعاني من أسوأ بداية لموسم حرائق الغابات على الإطلاق، مما أجبر آلاف السكان على ترك منازلهم، في وقت تصاعد فيه ضباب دخاني انتقل إلى مدن أميركية.

وقال الوزير المسؤول عن التأهب للطوارئ في الحكومة الاتحادية بيل بلير إن الحرائق أتت بالفعل على نحو 3.8 ملايين هكتار، أي ما يقرب من 15 ضعف المتوسط في 10 سنوات، ومن المتوقع أن يستمر الطقس الدافئ والجاف في الأشهر المقبلة.

ورغم أن حرائق الغابات شائعة في كندا، فإنه من غير المعتاد أن تشتعل الحرائق في وقت واحد في الشرق والغرب، مما أدى إلى زيادة تكلفة مكافحة الحرائق وإجبار الحكومة الكندية على إرسال الجيش للمساعدة.

ووصل مئات من رجال الإطفاء الأميركيين إلى كندا لتقديم المساعدة، وهناك آخرون في الطريق.

وتسببت حرائق الغابات بكندا في تدهور جودة الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث وصلته أمس الأربعاء آثار الدخان وامتدت على نطاق واسع.

ودعا البيت الأبيض أمس الأربعاء الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث للهواء بالساحل الشرقي.

We’re seeing more and more of these fires because of climate change. These fires are affecting everyday routines, lives and livelihoods, and our air quality. We’ll keep working – here at home and with partners around the world – to tackle climate change and address its impacts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2023