بلينكن يبحث مع نظرائه الخليجيين التنسيق المشترك وخفض التصعيد بالمنطقة

قالت الخارجية السعودية إن الوزراء المشاركين في الاجتماع الخليجي الأميركي بالرياض بحثوا -أمس الأربعاء- أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.

وأضافت الخارجية أن الوزراء ناقشوا تكثيف العمل الخليجي الأميركي والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية أكدوا أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مشددة على الالتزام بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حرص الولايات المتحدة على أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستقرة.

وقال -خلال لقاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي- إن بلاده تبذل جهودا من أجل تحقيق حل الدولتين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أنه سيناقش مع نظرائه الخليجيين حل الأزمة السورية وتحقيق تطلعات الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال إن واشنطن تسعى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، وإن الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تلعب دورا فيها.