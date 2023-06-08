الرئيس الفرنسي يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلد العربي.

وقالت الرئاسة الفرنسية -في بيان- "بروح الصداقة التي تربط فرنسا بلبنان، يواصل رئيس الجمهورية العمل من أجل حل الأزمة المؤسسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعافي هذا البلد"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف البيان "عيَّن جان إيف لودريان… ممثلا شخصيا له من أجل الحوار مع كل من يمكنه أن يسهم في حل الأزمة، سواء داخل لبنان أو خارجه".

وكان مستشار للرئيس الفرنسي -طلب عدم الكشف عن اسمه- صرّح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن لودريان (75 عاما) سيُكلف بالمساعدة في إيجاد حل "توافقي وفعال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأضاف المستشار أن لودريان "يخطط للذهاب إلى لبنان قريبا جدا"، مشيرا إلى أن ماكرون طلب منه "أن يعد له سريعا تقريرا عن الوضع" في هذا البلد يتضمن "مقترحات عمل".

وكان لودريان وزيرا لخارجية فرنسا بين عامي 2017 و2022، كما كان مسؤولا عن تنفيذ عدد من مبادرات ماكرون المتعلقة بلبنان.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني عبر 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ 2019، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.