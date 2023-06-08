استهدف قادة ومسؤولين.. عشرات القتلى والجرحى إثر تفجير في مسجد شمالي أفغانستان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي أن 18 شخصا قتلوا و33 أصيبوا في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء نائب حاكم ولاية بدخشان شمالي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة ناصر شديد بأن الانفجار وقع اليوم الخميس داخل مسجد أقيم فيه مجلس العزاء بمدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان، مشيرا إلى أن من بين القتلى قائد الشرطة العسكرية السابق في ولاية بغلان.

وأوضح المراسل أن مجلس العزاء ضم عددا من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، أبرزهم قائد الجيش ووزير الاقتصاد في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان.

وأضاف أن ولاية بدخشان باتت على ما يبدو خاصرة رخوة، فقد تكررت فيها عمليات المجموعات المسلحة التي استهدفت مسؤولين عسكريين وسياسيين، وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث التفجيرات والهجمات بعد العاصمة كابل.

وقد قتل المولوي نثار أحمد نائب حاكم ولاية بدخشان مع سائقه أول أمس الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبه، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وجاء التفجير في وقت تشن فيه القوات الأمنية التابعة للحكومة الأفغانية حملة على خلايا لتنظيم الدولة في البلاد.