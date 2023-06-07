وزير الخارجية الإماراتي يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان التقى أعضاء "اللجنة اليهودية الأميركية" (AJC).

واستعرض الوزير الإماراتي وأعضاء اللجنة اليهودية الأميركية خلال اللقاء التعاون المشترك في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام، و"ما نتج عنه من مبادرات متنوعة داعمة لتطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار".

وأشاروا في هذا الصدد إلى مجموعة "آي 2 يو 2" (I2U2)، والتي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، وتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها عبر مجموعة من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي والمائي والنقل والصحة والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء أن "السلام هو رافعة التنمية والازدهار في المجتمعات"، مشيدا بدور اللجنة اليهودية الأميركية في "تعزيز التفاهم المشترك، ونشر قيم التسامح والتعايش".