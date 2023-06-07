بعد 3 جولات تصويت.. انتخاب نعمان كورتولموش رئيسا للبرلمان التركي

فاز النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نعمان كورتولموش، اليوم الأربعاء، برئاسة البرلمان بعد حصوله على 321 صوتا في الجولة الثالثة من الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

وبات كورتولموش، النائب عن ولاية إسطنبول، الرئيس الـ30 للبرلمان التركي بعد فوزه بالغالبية المطلقة (301 صوتا) في الاقتراع الذي شارك فيه 586 نائبا.

وسبق أن شغل كورتولموش في السنوات القليلة الماضية منصب نائب رئيس الوزراء وأيضا منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية.

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارضة) تكين بينغول 160 صوتا، في حين حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر (معارضة) تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتا، ومرشح حزب الجيد (معارضة) جهان باتشاجي على 43 صوتا، ومرشح حزب العمال التركي (معارضة) شرف الدين جان أطالاي على 4 أصوات، في حين اعتُبرت 5 أصوات باطلة.

وكان البرلمان التركي قد أخفق في اختيار رئيس له في الجولتين الأولى والثانية من الاقتراع أجريتا اليوم أيضا.

وجاء انتخاب رئيس جديد للبرلمان التركي في أعقاب فوز تحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، والتي أجريت في 15 مايو/أيار 2023 بنسبة 49.37% من مجموع مقاعد المؤسسة التشريعية.