شاهد.. جرافة إسرائيلية تدفن لبنانيا في بلدة حدودية

دفنت جرافة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، مواطنا لبنانيا تحت الرمال، أثناء محاولته منعها من تجريف أرضه في بلدة حدودية جنوب لبنان.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة "14" الخاصة، مقطع فيديو يوثق الواقعة.

ويظهر الفيديو المواطن اللبناني وهو يتصدى بجسده للجرافة الإسرائيلية حتى دُفن تحت الرمال، لكن عناصر من قوات "يونيفيل" الأممية الموجودة في المكان تمكنت من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

راعي لبناني يدعى اسماعيل ناصر من بلدة كفرشوبا يمنع جرافة اسرائيلية مدرعة من شق طريق في بستانه#لبنان #اسرائيل #كفرشوبا #اخبار pic.twitter.com/9zfKQPcKuD — LebyNews (@lebynews) June 7, 2023

وقالت القناة الإسرائيلية إن "لبنانيا يعمل راعيا في المنطقة حاول انتهاك السيادة الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

من جانبها، قالت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، إن جرافات العدو كانت تقوم بأعمال تجريف لأراض زراعية محتلة يملكها لبنانيون في مرتفعات كفر شوبا‫‫.

وأضافت أن راعيا لبنانيا يدعى إسماعيل ناصر، تصدى لإحدى الجرافات بجسده في مرتفعات البلدة خلال عملية تجريف كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأرض المحتلة بحجة العمل خلف خط الانسحاب.

وحتى الآن لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أو اللبناني تعليق رسمي حول الحادثة.

ويسيطر حزب الله على منطقة جنوب لبنان الحدودية، التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين الجماعة وإسرائيل بتسخين الأجواء.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة "الخط الأزرق" على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.