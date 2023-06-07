تبحث أوكرانيا والتكنولوجيا وأمانة الناتو.. رئيس الوزراء البريطاني يصل واشنطن في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن -مساء أمس الثلاثاء- في زيارة تستمر يومين، سيبحث خلالها مع الرئيس الأميركي جو بايدن دور المملكة المتحدة في التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وسيلتقي سوناك بايدن -غدا الخميس- في البيت الأبيض لإعادة تأكيد دعمهما الثابت لأوكرانيا، بعد تدمير سد رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب البلاد، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنه.

كما يسعى سوناك إلى تحسين العلاقات مع واشنطن التي تراجعت في عهد سلفيه بوريس جونسون وليز تراس.

وفي ما يتعلق بإدارة تطوير الذكاء الاصطناعي، يود سوناك أن تكون لندن مقر الهيئة العالمية المنظمة في هذا المجال، حسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وتجري الولايات المتحدة مناقشات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الالتزام الذي تعهد به قادة مجموعة السبع في أبريل/نيسان الماضي، للعمل من أجل "استخدام مسؤول" لهذه التكنولوجيا.

وذكر إعلام بريطاني أن سوناك سيدفع بترشيح وزير الدفاع في حكومته بن والاس لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلفا للنرويجي ينس ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وعُين ستولتنبرغ (64 عاما) على رأس الناتو عام 2014، ويوشك أن ينهي ولايته التي مُددت 3 مرات.

وبن والاس جندي سابق وضابط احتياط، وهو "أحد الوزراء الأكثر شعبية في الحكومات المحافظة"، وأعرب مؤخرا عن تطلعه لخلافة الأمين العام لحلف الناتو.

والسبت الماضي، أعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني يعتزم العمل على إقامة علاقات "وثيقة وصريحة" مع الرئيس الأميركي.

وكان بايدن وجه دعوة لسوناك لزيارة البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي، عندما كان رئيس الوزراء البريطاني في كاليفورنيا لحضور قمة تحالف "أوكوس" بين واشنطن ولندن وكانبيرا بمناسبة إطلاق برنامج طموح لغواصات تعمل بالطاقة النووية، أغضب باريس.