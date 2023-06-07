بلينكن يبحث مع ولي العهد السعودي أوجه التعاون بين الرياض وواشنطن إقليميا ودوليا

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث في جدة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن بلينكن ومحمد بن سلمان أكدا مجددا التزامهما بالاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن.

ووصل الوزير الأميركي إلى جدّة مساء أمس الثلاثاء في اليوم الأول من زيارة إلى السعودية، ومنها سيتوجّه إلى الرياض حيث يشارك اليوم الأربعاء في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وغدا الخميس، يترأس بلينكن -بالاشتراك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان- اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذا التحالف الدولي شُكّل في 2014 بمبادرة من الولايات المتّحدة وتشارك فيه عشرات الدول.