حرب روسيا وأوكرانيا
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مراسل الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف

6/6/2023

مراسل الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف

المصدر : الجزيرة + وكالات