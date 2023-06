لندن تطلب من بكين إغلاق "مراكز أمنية صينية سرية" في بريطانيا

طالبت بريطانيا الصين اليوم الثلاثاء بإغلاق "مراكز شرطة سرية" صينية في المملكة المتحدة، يُفترض أنها تقدم خدمات إدارية لكنها متهمة باستخدامها أيضا لملاحقة المعارضين، غير أن بكين تنفي وجود هذه المراكز.

وقال وزير الأمن البريطاني توم توغنهات، في بيان موجه إلى برلمان بلاده، إن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه في المملكة المتحدة غير مقبولة، ولا ينبغي أن تعمل تحت أي ظرف من الظروف".

وذُكر وجود مثل هذه المراكز في المملكة المتحدة وأيضا في فرنسا والولايات المتحدة وكندا، لكن لطالما نفت الصين ذلك.

وبدأت وزارة الداخلية البريطانية وشرطة لندن تحقيقات أولية بعدما وثقت مجموعة حماية حقوق الإنسان "سيفغارد ديفينديرز" (Safeguard Defenders) العام الماضي وجود مراكز أمنية سرية للصين في بريطانيا.

وتحدث الوزير توغنهات عن إمكانية وجود 3 مراكز أو حتى 4 في المملكة المتحدة، وقال إن الشرطة زارت كل موقع يُشتبه فيه ولم تلاحظ "أي نشاط غير قانوني". وتابع وزير الأمن "نعتقد أن مراقبة الشرطة والجمهور كان لها تأثير".

وأضاف "ومع ذلك، أُنشئت مراكز الشرطة هذه من دون إذن منا، ومهما كان مستوى النشاط الإداري منخفضا، فإنه سيثير قلق وخوف أولئك الذين غادروا الصين بحثًا عن الأمان والحرية في المملكة المتحدة".

