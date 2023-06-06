أخبار|قرغيزستان

قرغيزستان.. اعتقال عشرات المتهمين بتدبير محاولة انقلاب

Traffic police officers and members of Kyrgyz armed forces stand guard in the street in Bishkek
قرغيزستان شهدت في السنوات الماضية عددا من القلاقل الأمنية والسياسية (رويترز-أرشيف)
6/6/2023

قال جهاز الأمن القومي في قرغيزستان اليوم الثلاثاء إن أجهزة الأمن اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في أنهم كانوا يخططون لانقلاب في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى.

وأوضح الجهاز في بيان، أن لجنة الأمن القومي في قرغيزستان فككت الأنشطة غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يُجرون تحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلاد، من أجل السيطرة على السلطة بالقوة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو، تظهر الأجهزة الأمنية وهي تحتجز المشتبه بهم في التحضير لانقلاب على السلطة.

ويتّهم جهاز الأمن القومي زعيمة حزب "المجلس الشعبي" غير الممثل في البرلمان بأنها الرأس المدبر في هذه المجموعة التي تضم أكثر من 100 شخص، وبأنها نظمت "اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

ويؤكد جهاز الأمن القومي في قرغيزستان أن المجموعة "كانت ستتلقى قريبا تمويلا من الخارج".

وشهدت قرغيزستان، الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا والتي تتقرب من الصين، أزمات سياسية متعاقبة مع 3 ثورات في 2005 و2010 و2020، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

المصدر : الجزيرة + وكالات