قرغيزستان.. اعتقال عشرات المتهمين بتدبير محاولة انقلاب

قال جهاز الأمن القومي في قرغيزستان اليوم الثلاثاء إن أجهزة الأمن اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في أنهم كانوا يخططون لانقلاب في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى.

وأوضح الجهاز في بيان، أن لجنة الأمن القومي في قرغيزستان فككت الأنشطة غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يُجرون تحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلاد، من أجل السيطرة على السلطة بالقوة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو، تظهر الأجهزة الأمنية وهي تحتجز المشتبه بهم في التحضير لانقلاب على السلطة.

ويتّهم جهاز الأمن القومي زعيمة حزب "المجلس الشعبي" غير الممثل في البرلمان بأنها الرأس المدبر في هذه المجموعة التي تضم أكثر من 100 شخص، وبأنها نظمت "اجتماعات سرية لمناقشة خطط من أجل السيطرة على السلطة بالقوة".

ويؤكد جهاز الأمن القومي في قرغيزستان أن المجموعة "كانت ستتلقى قريبا تمويلا من الخارج".

وشهدت قرغيزستان، الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا والتي تتقرب من الصين، أزمات سياسية متعاقبة مع 3 ثورات في 2005 و2010 و2020، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.