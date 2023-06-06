قائد فاغنر ساخرا: إذا جمعنا أرقام موسكو لخسائر أوكرانيا نكون دمرنا كوكب الأرض 5 مرات

وصف قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين اليوم الثلاثاء حصيلة الخسائر الأوكرانية التي أعلنتها موسكو بعد تأكيدها صد هجومين كبيرين في يومين؛ أنها "تخيلات".

وقال بريغوجين -المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- على تليغرام "إنها مجرد تخيّلات".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها صدّت هجومين أوكرانيين واسعي النطاق يومي الأحد والاثنين الماضيين في جنوب منطقة دونباس، وقتلت "أكثر من 1500 جندي أوكراني"، ودمرت "28 دبابة".

من جهتها، لم تقدّم الحكومة الأوكرانية -التي أعلنت تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت (شرقي البلاد)- أي حصيلة.

وقال بريغوجين -ساخرا من الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف- "إن قتل 1500 جندي في يوم واحد هو مذبحة.. إذا جمعنا كل الأرقام التي قدمها كوناتشنكوف سنكون قد دمّرنا كوكب الأرض برمّته 5 مرات".

ويطلق عادة بريغوجين تصريحات لاذعة ينتقد فيها هيئة الأركان العامة الروسية التي يتهمها بعدم توفير ذخيرة كافية لمقاتلي فاغنر الذين كانوا في الخطوط الأمامية في المعارك حول باخموت.