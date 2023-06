تحذيرات من كارثة.. "تفجير" سد ضخم في خيرسون وأوكرانيا تتحدث عن "نجاحات" قرب باخموت

أكدت كل من روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء انهيار سد ضخم في منطقة خيرسون التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها جنوبي أوكرانيا، في حين أعلنت كييف إحراز "نجاحات" قرب مدينة باخموت إلى الشمال الشرقي، وسط أنباء متضاربة بشأن بدء كييف لهجومها المضاد.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية فجرت سد "نوفا كاخوفكا"، وأضافت على صفحتها بموقع فيسبوك "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

في المقابل، قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو، قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف. كما نقلت عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار السد.

وقالت وكالة "تاس" إنه لا خطورة وشيكة على محطة زاباروجيا النووية نتيجة انهيار سد نوفا كاخوفكا.

من جانبه أعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا في جنوب البلاد. وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تطبيق تيلغرام صباح اليوم أنه "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".

وفي أول تعليق من كييف، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية إن تدمير سد نوفا كاخوفكا "جريمة حرب جديدة من قبل الإرهابيين الروس"، وفق تعبيره.

وأضاف أن روسيا مسؤولة عن حرمان سكان جنوبي خيرسون وشبه جزيرة القرم من مياه الشرب.

من جهته، أفاد مجلس الأمن القومي الأوكراني بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا لقيادة الأركان لبحث تداعيات تفجير السد.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023