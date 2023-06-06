شاهد.. لحظة اندفاع المياه بعد تفجير سد "نوفا كاخوفكا" العملاق في أوكرانيا

تداولت حسابات، موثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورا من الجو يسجل لحظة اندفاع كميات كبيرة من المياه بعد تفجير سد "نوفا كاخوفكا" العملاق في خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقد تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن تفجير هذا السد، إذ اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجيره، في حين رد الروس -الذين يسيطرون على أجزاء من خيرسون- باتهام كييف بتفجيره باستخدام راجمات صواريخ.

BREAKING: Russia just blew up the Kakhovka dam (same size as the Hoover dam.) The water from the Kakhovka reservoir is flowing toward the city of Kherson. Thousands of people risk drowning and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is at risk. Terrorism!pic.twitter.com/bwhyhARktL — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن نحو 80 منطقة سكنية يقطنها أكثر من 22 ألف نسمة أصبحت مهددة بالفيضانات، وإن العمل جار لإجلاء السكان عبر قطارات إلى منطقة ميكولايف.

في المقابل، قال محافظ مدينة "نوفا كاخوفكا" الموالي لروسيا إن انهيار السد يتواصل، وإن تدفق المياه خرج عن السيطرة بعد ارتفاع منسوبها إلى 10 أمتار.

وأشار الجانب الروسي إلى أن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في سد "نوفا كاخوفكا" تم تدميره نتيجة القصف، لكن خزان السد لم يُدمر.

ونقلت وسائل إعلام روسية -عن السلطات الموالية لموسكو في خيرسون- أنه تم البدء في عمليات إجلاء للسكان من مناطق عدة في "نوفا كاخوفكا" بعد تفجير السد.