شاهد.. لحظة اندفاع المياه بعد تفجير سد "نوفا كاخوفكا" العملاق في أوكرانيا

تداولت حسابات، موثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورا من الجو يسجل لحظة اندفاع كميات كبيرة من المياه بعد تفجير سد "نوفا كاخوفكا" العملاق في خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقد تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن تفجير هذا السد، إذ اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجيره، في حين رد الروس -الذين يسيطرون على أجزاء من خيرسون- باتهام كييف بتفجيره باستخدام راجمات صواريخ.

BREAKING:

Russia just blew up the Kakhovka dam (same size as the Hoover dam.)

The water from the Kakhovka reservoir is flowing toward the city of Kherson.

Thousands of people risk drowning and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is at risk.

Terrorism!pic.twitter.com/bwhyhARktL

