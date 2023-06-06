سيناتور أميركي يدعو إدارة بايدن لرفع السرية عن تقرير بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

طالب السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس فان هولين، إدارة الرئيس جو بايدن، برفع السرية فورا عن تقرير المنسق الأمني بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة.

وقال هولين إن التقرير يقدم رؤى مهمة حول اغتيال شيرين، بما في ذلك سلوك وحدة الجيش الإسرائيلي المشاركة في العملية.

وأوضح أن رفع السرية عن التقرير أمر حيوي لضمان الشفافية والمساءلة في مقتل هذه المواطنة والصحفية الأميركية (شيرين أبو عاقلة).

وقتلت الزميلة شيرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها عملية اقتحام إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.

وقد اعتبر المنسق الأمني الأميركي -صيف العام الماضي- أنه لا يجد سببا يدعو للاعتقاد بأن قتل شيرين كان متعمدا، وذلك بعد اطلاعه على تحقيقين للجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وفي الذكرى الأولى لاغتيالها، أكد خبراء ومحققون دوليون تحدثوا لبرنامج "ما خفي أعظم" -وبالأدلة- أن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي كان متعمدا.

ووفق ما ورد في التحقيق الخاص -الذي بثته الجزيرة ضمن البرنامج في مايو/أيار الماضي- أقر مسؤول كبير بمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق لمسؤولين أميركيين بالمسؤولية عن قتل شيرين، وأبلغهم بأن القتل كان خطأ وأن إسرائيل لن تعلن ولن تعترف رسميا بذلك.

يُذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية رفعت قضية اغتيال الزميلة شيرين -من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي- إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكي تأخذ العدالة مجراها.