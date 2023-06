يكتسب سد نوفا كاخوفكا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة، ويعد أحد أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية في أوكرانيا، وأثار الهجوم عليه قلقا متصاعدا من حجم التأثيرات والأضرار التي قد تترتب على انهياره.

وخلال الساعات الماضية، دخل هذا السد دائرة التداول الإعلامي بقوة بعد الهجوم الذي تعرض له الليلة الماضية. وفي ما يلي أبرز المعلومات المتعلقة به، والتأثيرات المتوقعة للهجوم عليه:

اتّهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا صباح اليوم الثلاثاء "بتفجير" سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

في المقابل، نقل موقع قناة روسيا اليوم عن فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفا كاخوفكا قوله إن مستوى المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبرو ارتفع بمقدار 2.5 متر.

وحمّل المسؤول الروسي كييف مسؤولية التفجير، قائلا إن المحطة والسد تعرضا لقصف أوكراني، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت بشكل رئيسي الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية حيث توجد الصمامات، مما أدى إلى هدمها.

قال عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف إن حجم الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون خطير للغاية، مشيرا إلى أن إعادتها لهيئتها الأولى سيكون مثل بنائها من البداية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ليونتيف القول "حجم الدمار خطير للغاية، لا يمكن القول الآن إنه سيكون من السهل إعادة ترميمها. من الواضح أن الأمر سيتطلب نفس عملية البناء التي تمت بين 1950 و1956".

بعد الهجوم على السد، حذّر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك من أن خطر وقوع "كارثة نووية" في محطة زاباروجيا للطاقة "يتزايد بسرعة" بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا الواقع على مسافة 150 كيلومترا منها.

وقال بودولياك -في رسالة موجهة إلى الصحفيين- "العالم على وشك أن يشهد مجددا كارثة نووية، لأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية خسرت مصدر تبريدها، وهذا الخطر يتزايد الآن بسرعة".

The IAEA is aware of reports of damage at #Ukraine’s Kakhovka dam; IAEA experts at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant are closely monitoring the situation; no immediate nuclear safety risk at plant.#ZNPP

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 6, 2023