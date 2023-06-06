الانتخابات التشريعية في الكويت تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء الانتخابات التشريعية في الكويت لاختيار برلمان جديد، وذلك بعد إبطال العملية الانتخابية، وحل البرلمان الذي انتُخب عام 2022.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، يتنافسون على 50 مقعدا نيابيا، تمثل 10 دوائر انتخابية.

وتجري الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتنطلق في الساعة 8 صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية قد فتحت في مايو/أيار الماضي باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة.

وقبل ذلك بنحو شهر، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي.

ويحظى برلمان الكويت الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.