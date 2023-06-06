أثارت قلق كوريا الجنوبية.. دورية جوية مشتركة بين الصين وروسيا فوق شرق آسيا

أجرت الصين وروسيا دورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي اليوم الثلاثاء، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة احترازا من أي طارئ.

وهذه هي الدورية السادسة من نوعها التي تنفذها بكين وموسكو في المنطقة منذ العام 2019.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن وزارة الدفاع الصينية، أن الجيشين أجريا دوريتهما الجوية المشتركة السادسة، وفقا للخطة السنوية للتعاون العسكري بين الصين وروسيا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل حول طبيعة الأجهزة المشاركة في الدورية ومسارها وموقعها فوق هذه المساحات البحرية الشاسعة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان والصين وجزيرة تايوان.

في المقابل، أكد الجيش في كوريا الجنوبية أنه نشر على الفور مقاتلات بعدما دخلت 4 طائرات عسكرية روسية و4 طائرات صينية إلى منطقة تحديد دفاعها الجوي في جنوب شبه الجزيرة الكورية وشرقها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة "لقد نشرنا مقاتلين من القوات الجوية لاتخاذ إجراءات تكتيكية استعدادا لحالة طوارئ".

ولفتت إلى أن الطائرات الروسية والصينية لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة كبيرة تحددها الدول من جانب واحد وتطلب فيها أن تعرّف الطائرات الأجنبية عن نفسها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وجاء الاختراق الصيني والروسي لمنطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية في أعقاب تأكيد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التزامهم بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي على هامش حوار شانغريلا، وهو مؤتمر أمني سنوي عقد في سنغافورة، مطلع الأسبوع.