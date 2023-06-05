"فشل استخباراتي".. تغريدة لرئيس المخابرات البريطانية لتهنئة وزير تركي تشعل موجة سخرية

أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6″(MI6) ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته "لحساب مزور" ينتحل صفة الوزير التركي عبر تويتر.

وكتب رئيس الاستخبارات الخارجية في تغريدته باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.

ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع ريتشارد مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، الأمر الذي فتح عليه سيلا من الانتقادات والآراء الساخرة، خاصة من المغردين الأتراك.

Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr https://t.co/3Jng7GkwVr — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

وكانت إشارة رئيس المخابرات البريطانية لحساب انضم لتويتر في فبراير/شباط 2022، ولم يغرد سوى 9 تغريدات كانت الأولى في 28 مايو/أيار الماضي بالتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية التركية.

ولاحقًا، غرد ريتشارد مور مرة أخرى وكتب بالتركية "عفوًا هذا محرج، ولكن حتى لو كان الحساب ساخرًا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق!"، من دون أن يقوم بحذف التغريدة الأولى.

Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek! 😊 https://t.co/NCpoozWZbb — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

وطغت على التفاعلات تعليقات ساخرة، بينها "فشل استخباراتي"، وأخرى رأت أن الخطأ البشري وارد حتى لو صدر من رئيس الاستخبارات، إلا أن السخرية من التغريدة تصدرت التفاعل.

وكان ريتشارد مور عمل سفيرًا في تركيا من 2014 إلى 2017، وفي يوليو/تموز 2020 عُين رئيسا لجهاز المخابرات السرية في المملكة المتحدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، وتسلم فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية.