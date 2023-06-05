قضى نحو 20 عاما بسجون الاحتلال.. فخر وابتهاج باستقبال الأسير المحرر يوسف مسعود وإشادة بنضال عائلته

بثت منصات فلسطينية ونشطاء مقاطع فيديو توثق لحظة الإفراج عن الأسير يوسف مسعود من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد اعتقاله لمدة 20 عاما في سجون الاحتلال، وسط إشادة بنضال عائلته التي قدّمت التضحيات في سبيل مقاومة الاحتلال.

وأظهرت المشاهد المصوّرة لحظات مؤثرة للقاء الأسير بعائلته ووالده، وسط حالة من التأثر امتزجت فيها دموع الحزن بالفرح. يأتي ذلك وسط ترديد الأهازيج الشعبية، وإطلاق الزغاريد بحضور المئات من الأهالي والمسلحين من كتائب القسام لاستقبال الأسير المحرر بالزي العسكري.

وعلى منصات التواصل، احتفى ناشطون بتحرر الأسير مسعود، مستذكرين نضال عائلته التي قدمت الشهداء فداء للمقاومة وفلسطين، حيث ارتقى وليد مسعود -وهو شقيق الأسير- أثناء أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن شرق رفح في أغسطس/آب 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال جثمانه مفقودا إلى الآن.

وكذلك استشهد شقيق الأسير الآخر حسين مسعود خلال مهمة إنقاذ شهداء كتائب القسام في حادثة النفق شرق محافظة غزة في 20 يونيو/حزيران 2014، إذ رحل وهو على رأس عمله يؤدي واجبه في جهاز الدفاع المدني.

مشاهد مؤثرة لحظة إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير القسامي يوسف مسعود من رفح، بعد اعتقال استمر 19عاما ونصف في الأسر pic.twitter.com/qmdM0sKcp8 — 🇵🇸✌️ژُ (@3yyash995) June 4, 2023

حكاية مجد

وكتب الصحفي راجي الهمص: "خرج البطل القسامي يوسف مسعود بعد 20 عاما قضاها في سجون العدو، ليكمل جزءا من حكاية مجد لهذه العائلة المجاهدة، فشقيقه البطل الشهيد وليد مسعود قائد عملية أسر هدار غولدن الذي أقسم على أن يكون فداءً لحرية الأسرى، وشقيقه الشهيد حسين قضى بنفق في التفاح، ويقترب النصر أكثر"، وفق تعبيره.

موعد مع الحرية…

يوسف توفيق مسعود (43 عاما) من سكان محافظة #رفح حُراً بعد مكوثه في سجون الاحتلال ل 19 عاما ونصف، وهو شقيق الشهيدين حسين ووليد مسعود. pic.twitter.com/AkxZeJlwES — راديو فلسطين (@RadywF37975) June 4, 2023

ونشرت الإعلامية أحلام قفيشة تقول: "عائلة مسعود ليست كأي عائلة، قدمت ابنها حسين شـهيدا في عام 2014، وبعده بشهرين قدمت القائد وليد شـهيدا أيضا بعد تنفيذه عملية أسر الضابط هدار شرق رفح واحتجاز جثمانه الطاهر حتى اليوم، وقبل 20 عاماً قدمت القائد يوسف أسيرا ليتم الإفراج عنه أمس بعد انقضاء مدة حكمه".

عائلة مسعود ، ليست كأي عائلة ، قدمت ابنها حسين شـ..ـهيداً في عام 2014 و بعده بشهرين قدمت القائد وليد شـ..ـهيداً أيضاً بعد تنفيذه لعملية أسر الضابط هدار شرق رفح و احتجاز جثمانه الطاهر حتى اليوم ، و قبل عشرون عاماً قدمت القائد يوسف أسيراً ليتم الإفراج عنه امس بعد انقضاء مدة حكمه pic.twitter.com/m47nrKjvon — أحلام قفيشة 🇵🇸 (@AhlamQfysht) June 5, 2023

وعلق الناشط يحيى بشير: "صورتان للأُسرة الفلسطينية المقاومة والثائرة! من تدفع فاتورة تحرير فلسطين والسعي في سبيلها بدماء أبنائها وعذابات الأسر أيضا! فقدمت ابنها وليد صاحب الفضل في أسر الضابط الصهيوني هدار غولدن شرق رفح، وقدمت شقيقه يوسف مسعود أسيرا لـ19عاما، واليوم يخرج حُرا رافع الرأس ألف مبارك".

صورتين للأُسرة الفلسطينية المقاوِمة والثائرة!

من تدفع فاتورة تحرير فلسطين والسعي في سبيلها بدماء أبنائها وعذابات الأسر أيضاً! فقدمت ابنها "وليد" صاحب الفضل في أسر الضابط الصهيوني هادار جولدن شرق #رفح

وقدمت شقيقه يوسف مسعود أسيراً ل19عاماً، واليوم يخرج حُراً رافع الرأس

ألف مبارك pic.twitter.com/I9J8uQxyEV — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) June 4, 2023

يشار إلى أن الأسير مسعود اعتقل منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2003، بعدما اعتقله جيش الاحتلال على حاجز "أبو هولي" العسكري وسط قطاع غزة، وحُكم عليه بالسجن 19.5 عاما بتهمة حفر أنفاق وزرع عبوات ناسفة.