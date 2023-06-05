جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي في محاولة دهس جنوبي نابلس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجروح طفيفة الليلة إثر تعرضه لمحاولة دهس كما يبدو على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال جيش الاحتلال إنه فتح تحقيقا للوقوف على ظروف الحادث وخلفيته، ونقل الجندي المصاب إلى مستشفى بلينسون في بيتح تيكفا شرق تل أبيب لتلقي العلاج.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن سائق السيارة لاذ بالفرار من المكان حيث تجري عملية تمشيط واسعة في محاولة لاقتفاء أثره.

وقد شهد الشارع الرئيس في بلدة حوارة بالشهور الأخيرة عمليات إطلاق نار ودهس فلسطينية عدة، أدت إلى مقتل وجرح مستوطنين وجنود إسرائيليين.