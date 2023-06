موسكو تصد "هجوما كبيرا" في دونيتسك.. جنرال روسي رفيع يتقدم المعارك وكييف تكتفي "بإشارة الصمت"

أعلنت روسيا اليوم الاثنين صد هجوم وصفته بالكبير في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، مشيرة إلى وجود جنرال كبير في منطقة القتال وقتها، في حين اكتفت كييف ببث فيديو يظهر عناصر من قواتها تومئ بإشارة الصمت، في إيحاء بسرية العمليات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت أمس هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات في اتجاه جنوب دونيتسك بمقاطعة دونباس التي أعلنت روسيا ضمها.

وأضافت الوزارة أن قواتها أحبطت الهجوم وقتلت 250 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 16 دبابة وثلاث مركبات نقل مشاة و21 عربة مصفحة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن ست كتائب آلية وكتيبتي دبابات أوكرانية شاركت في الهجوم الأوكراني.

وقالت الوزارة إن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف كان في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأوكراني.

ويتعرض الجنرال غيراسيموف -الذي عين في يناير/كانون الثاني "قائدا للمجموعة المشتركة للقوات" المنتشرة في أوكرانيا- لانتقادات وصلت أحيانا حد الإهانات من قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

ويتهم بريغوجين كلا من غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو بالمسؤولية عن مقتل وإصابة "عشرات آلاف" المقاتلين الروس في أوكرانيا بسبب حرمانهم من الذخيرة خصوصا.

من جهتها أفادت السلطات المحلية في مقاطعة زاباروجيا الموالية لروسيا أن الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة فريمفسكي استمرت لأكثر من ثماني ساعات.

في المقابل، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مقطع فيديو يُظهر عناصر من القوات الأوكرانية تشير بإشارة الصمت، معنونة المقطع بالقول إن الخطط تحتاج الى الصمت، وأنه لن يكون هناك إعلان لبدء الهجوم المضاد.

وقد أظهر الفيديو مجموعة من الاختصاصات العسكرية القتالية والآليات والمدرعات، بما فيها الطائرات الحربية، وهي في حالة فعالية قتالية.

Russia claims Ukraine’s large-scale counter-offensive has begun in Donetsk region. MoD says Ukraine has launched an offensive using 6 mechanized & 2 tank battalions but with no success. Ukrainian military renewed its plea for silence: "Plans love silence.”pic.twitter.com/NoyHavoYEF

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) June 4, 2023