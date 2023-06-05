شاهد.. صدمة ثلاثية لإسرائيل بعد عملية العوجة

يلقي التقرير المرفق للجزيرة الضوء على الصدمة التي تعرضت لها إسرائيل بعد العملية التي نفذها جندي مصري قرب معبر العوجة، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين، أحدهما ضابط، على الحدود مع مصر.

وفي وقت تحقق فيه إسرائيل بما تصفه بأنه اختراق أمني كبير، يَطرح الهجوم أسئلة بشأن أداء الجنود الإسرائيليين ودوافع المنفذ، فضلا عن التفاعل الشعبي العربي الواسع المؤيد للعملية مقابل محاولات ترويج التطبيع.

ووفق تقرير الجزيرة، فإن إسرائيل تعرضت لصدمة من 3 محاور هي حجم الخسائر وأسلوب العملية ومصدرها.