شاهد.. سفينة حربية صينية تعترض مدمرة أميركية "بشكل غير آمن" في مضيق تايوان

نشرت البحرية الأميركية تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أميركية في مضيق تايوان، والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأميركية بأنها "غير آمنة".

وقال الجيش الأميركي إن المدمرة الأميركية "تشونغ هون" والفرقاطة الكندية "مونتريال" كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق السبت الماضي عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.

وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأميركية أمس الأحد، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأميركية، مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأميركية مسارها.

وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من "محاولات تقييد حرية الملاحة"، لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب الرياح.

1+ ❗️🇺🇲🇨🇳⚓Global News: China ship nearly rammed US Navy destroyer in the Taiwan Strait Chinese warship performed an abrupt turn & passed the American destroyer Chung-Hoon at a mere 130m away. The event led the Chung-Hoon crew to quickly slow down and alter their trajectory pic.twitter.com/D46XFiYl19 — OsintTV📺 (@OsintTV) June 4, 2023

وكان الجيش الصيني اتهم الولايات المتحدة وكندا السبت الماضي "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان.

ووصفت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد تصرفات الصين مع السفينتين الأميركية والكندية بأنها "استفزازية"، وقالت إن الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الحرة والديمقراطية.

وأضافت -في بيان- أن "أي إجراءات تهدف إلى زيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.

وهذا ثاني حادث من نوعه خلال أيام؛ فقد قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية" يوم 26 مايو/أيار الماضي بالقرب من طائرة عسكرية أميركية فوق بحر جنوب الصين في المجال الجوي الدولي.