شاهد.. سفينة حربية صينية تعترض مدمرة أميركية "بشكل غير آمن" في مضيق تايوان

نشرت البحرية الأميركية تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أميركية في مضيق تايوان، والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأميركية بأنها "غير آمنة".

وقال الجيش الأميركي إن المدمرة الأميركية "تشونغ هون" والفرقاطة الكندية "مونتريال" كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق السبت الماضي عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.

وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأميركية أمس الأحد، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأميركية، مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأميركية مسارها.

وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من "محاولات تقييد حرية الملاحة"، لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب الرياح.

