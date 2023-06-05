روسيا تبدأ مناورات ضخمة في بحريْ اليابان وأوخوتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن أسطول المحيط الهادي بدأ تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك، بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم.

وأشارت إلى أن تلك التدريبات تأتي "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادي لعام 2023" وستستمر التدريبات حتى 20 من يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت الوزارة الروسية أنه سيشارك في المناورات أيضا نحو 35 طائرة تابعة للبحرية وقوات ساحلية، وأكثر من 11 ألف عسكري.

وقامت البحرية الروسية بنشر قوات الأسطول في المناطق المحددة، وباشرت هذه القوات بتنفيذ بعض المهام العملية في إطار التدريب الميداني بالمنطقة البحرية البعيدة عن الساحل.

وخلال ذلك، ستقوم مجموعات تكتيكية بحرية، بمشاركة الطيران البحري، بالبحث عن غواصات معادية مفترضة ومن ثم ملاحقتها، وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية.

كما سيتم التدرب على التصدي للطيران المعادي المفترض، من وسائط الدفاع الجوي الموجودة على السفن المشاركة بالمناورات، وكذلك تنفيذ تدريبات لوجستية في البحر.